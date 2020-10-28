«Супермама» 2 сезон 11 выпуск: Я хочу, чтобы моя дочь открывала дверь с ноги ― какими откровениями поделилась мама без ограничений Даша

Сегодня, 28 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 10 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц продолжает инспектировать друг друга. Конкурентки отправились в гости к маме без ограничений Даше, которая считает свою дочь центром Вселенной и ничего ей не запрещает. Но к каким последствиям это привело? Подробности читайте в материале.

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Даша — мама, которая всегда на позитиве. После рождения доченьки она решила не выходить на работу, а побыть с супругом и ребенком максимальное количество времени. 3-летняя Стефания — центр их семьи, с ней мама проводит 24/7 и везде берет с собой. Главное правило в их доме — никаких правил и запретов. Но хорошая ли это стратегия — в этом решили разобраться участницы.

Мама без ограничений встретила конкуренток в отличном расположении духа. Она сразу решила угостить их лимонадом и попутно рассказать о том, как же воспитывает свою 3-летнюю дочь. Даша ни в чем не ограничивает малышку, ведь хочет привить ей понимание того, что все ей подвластно. Она считает, что ее дочь смело может открыть дверь с ноги и взять то, что хочет. Однако конкуренток такая позиция возмутила, ведь вседозволенность никогда ни к чему хорошему не приводила.

К тому же во время общения Стефания показалась участницам немного избалованной девочкой, которая не всегда понимает, как себя нужно вести в обществе. Так, в какой-то момент она начала кричать и схватила свою маму за волосы. Однако сама Даша не видит в этом проблемы и считает такое поведение нормальным.

Также не все участницы разделили взгляды Даши относительно питания Стефании. Как рассказала мама без ограничений, ее дочь практически не ест мучное и картофель. Вместо этого она с удовольствием уплетает сезонные овощи и фрукты. Однако мама-учитель Анна и мама-командирша Марго считают, что ребенок обязательно должен есть суп. К тому же конкуренткам показалось, что Даша совсем не следит за чистотой в доме, а в ее продуктах живут мошки. К слову, когда участницы попытались высказать свое мнение по этому поводу, Даша их прервала и рассказала, что она легко относится к грязи и практически ничего не запрещает своей дочери, ведь считает, что в жизни человека это не главное. Как оказалось, на протяжении нескольких лет женщина пыталась забеременнеть. И только с третьей попытки ЭКО у нее получилось. Стефания — долгожданный ребенок, которого Даша выстрадала. Именно поэтому она считает, что материнство — ее призвание.

А что посоветует маме без ограничений ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 11 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 11 выпуск: Я хочу, чтобы моя дочь открывала дверь с ноги ― какими откровениями поделилась мама без ограничений Даша Супермама 2 сезон 11 выпуск: Я хочу, чтобы моя дочь открывала дверь с ноги ― какими откровениями поделилась мама без ограничений Даша. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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