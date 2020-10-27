«Супермама» 2 сезон 10 выпуск: Неужели старший сын мамы-учительницы радуется ее неудачам?

Сегодня, 27 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 10 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц продолжает инспектировать друг друга. И сегодня конкурентки отправились в гости к маме-учительнице Анне, которая пытается воспитать в своих детях жажду к знаниям. Но так ли хорошо у нее это получается, ведь старший сын предпочитает компьютерные игры вместо общения с мамой и братом. К каким последствиям это привело? Подробности читайте в материале.

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Анна работает учителем в школе. Вместе с супругом воспитывает двоих сыновей — 13-летнего Арсения и 9-летнего Авдея. Мама прививает детям любовь к природе, к стране и к творчеству. Семья много путешествует по Украине, ездит на экскурсии, посещает театры и музеи, а вечерами играет в настольные игры. Анна старается всесторонне развивать сыновей, но так ли сами мальчики видят свою жизнь?

Чтобы показать участницам свои методы, мама-учительница пригласила их в лес и устроила небольшой пикник. А в качестве развлечения решила продемонстрировать одну из авторских программ, которую предлагает своим ученикам. Однако конкуренткам эти игры показались смешными, несовременными и не по возрасту. А бизнес-мама Юля даже не захотела принимать в этом участие. Но Анна категорически отказалась воспринимать любую критику.

Также участницы познакомились с сыновьями Анны, и им показалось, что мальчикам не совсем интересен тот досуг, который им предлагает мама. Также Авдей и Арсений рассказали, что она не учитывает их предпочтения в выборе хобби. Из-за этого они вынуждены посещать только те секции, которые для них выбрала Анна.

В личном разговоре с участницами старший сын рассказал, что мама заставляет его играть в настольные игры или посещать различные экскурсии. Для того, чтобы уйти от реальности, Арсений отдает предпочтение компьютерным играм. Так, в день мальчик может играть около 9 часов. Кроме того парень рассказал, что может выпросить у мамы около ста гривен на месяц. Участницы были шокированы такими новостями. Они считают, что в подростковом возрасте мальчик должен жить немного иной жизнью.

Также Арсений рассказал, что его мама спит с младшим сыном, ведь у них сломана кровать. Участницы были удивлены таким решением, ведь при большом желании кровать можно купить или отремонтировать. Однако сама Анна считает, что в их семье другие приоритеты. К слову, во время общения конкуренткам показалось, что старший сын радуется, если его маме делают замечания. По их мнению, это очень печально, ведь дети должны гордиться родителями. К тому же, когда участницы попытались высказать Анне свое мнение относительно ситуации в ее семье, она категорически отказалась их слушать. Женщина даже устроила небольшой скандал.

А что посоветует маме-учительнице ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 10 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 10 выпуск: Неужели старший сын мамы-учительницы радуется ее неудачам? Супермама 2 сезон 10 выпуск: Неужели старший сын мамы-учительницы радуется ее неудачам? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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