«Супермама» 2 сезон 10 випуск: Невже старший син мами-вчительки радіє її невдачам?

Сьогодні, 27 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 10 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць продовжує інспектувати одна одну. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-вчительки Анни, яка намагається виховати у своїх дітях жагу до знань. Та чи все так добре у неї виходить, адже старший син обирає комп’ютерні ігри замість спілкування з мамою і братом. До яких наслідків це призвело? Подробиці читайте в матеріалі.

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Анна працює вчителькою в школі. Разом із чоловіком виховує двох синів — 13-річного Арсенія і 9-річного Авдія. Мама прищеплює дітям любов до природи, до країни і творчості. Сім’я багато подорожує Україною, їздить на екскурсії, відвідує театри і музеї, а вечорами грає в настільні ігри. Анна намагається всебічно розвивати синів, але чи таким бачать своє життя самі хлопчики ?

Щоб показати учасницям свої методи, мама-вчителька запросила їх до лісу і влаштувала невеликий пікнік. А для розваги вирішила продемонструвати одну з авторських програм, яку пропонує своїм учням. Однак конкуренткам ці ігри здалися смішними, несучасними і не за віком. А бізнес-мама Юля навіть відмовилася брати в цьому участь. Проте Анна категорично відмовилася сприймати будь-яку критику.

Також учасниці познайомилися з синами Анни, після спілкування з якими їм здалося, що хлопчикам не зовсім цікаве те дозвілля, яке їм пропонує мама. Також Авдій і Арсеній розповіли, що вона не враховує їхніх побажань у виборі хобі. Через це вони змушені відвідувати тільки ті секції, які для них обрала Анна.

В особистій розмові з учасницями старший син розповів, що мама змушує його грати в настільні ігри або відвідувати різні екскурсії. Для того, щоб утекти від реальності, Арсеній віддає перевагу комп’ютерним іграм. Так у день хлопчик може грати до 9 годин. Крім того хлопець розповів, що може випросити у мами до ста гривень на місяць. Учасниці були шоковані такими новинами. Вони вважають, що в підлітковому віці хлопчик повинен жити трохи іншим життям.

Також Арсеній розповів, що його мама спить із молодшим сином, адже в них зламане ліжко. Учасниці були здивовані таким рішенням, адже за бажання можна придбати нове ліжко або відремонтувати старе. Однак сама Анна вважає, що в їхній родині інші пріоритети. До слова, під час спілкування конкуренткам здалося, що старший син радіє, коли його мамі роблять зауваження. На їхню думку, це дуже сумно, адже діти мають пишатися батьками. До того ж, коли учасниці спробували висловити Анні свою думку щодо ситуації в її сім’ї, вона категорично відмовилася їх слухати. Жінка навіть влаштувала невеликий скандал.

А що порадить мамі-вчительці ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 10 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 10 випуск: Невже старший син мами-вчительки радіє її невдачам? Супермама 2 сезон 10 випуск: Невже старший син мами-вчительки радіє її невдачам? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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