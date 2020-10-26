Сьогодні, 26 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 9 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць почала боротьбу за звання найкращої мами. Цього тижня інспектувати одна одну будуть: мама-вчителька Анна, мама-бізнесвумен Юля, мама-командирка Марго і мама без обмежень Даша. І першою гостей приймала бізнес-леді Юля, яка виховує доньку-підлітка, як подругу. Але до яких наслідків це призвело? Подробиці читайте в матеріалі.

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Юлія разом з чоловіком виховує 14-річну дочку. Жінка дуже багато часу проводить на роботі. Все для того, щоб дати своїй дочці найкраще — гроші на кишенькові витрати, подорожі, косметику. Але чи так уже гармонійно Юлія поєднує бізнес і виховання? У цьому вирішили розібратися конкурентки, які вже на порозі її будинку.

Юля зустріла учасниць з усмішкою. Вона розповіла про тонкощі свого бізнесу, зізналася, що часто залишає дочку вдома саму або бере її на роботу, навіть уночі. Бізнес-леді ніколи не лає свою дочку, якщо вона отримає погану оцінку, ба більше, часто дозволяє Віці не ходити до школи, тому що вважає, що це не так уже й важливо.

У відвертій розмові з чоловіком Юлії учасниці дізналися, що він може підняти руку на свою дочку, якщо та, наприклад, не відповідає на його дзвінки. Також він розповів, що на своє 14-річчя Віка трохи перебрала, впала в басейн і вибила собі зуб. Учасниць, особливо маму-вчительку Анну, така заява просто шокувала. Вона вважає це неприпустимим. Однак батьки Віки впевнені, що краще нехай вона п’є при них, ніж потай із друзями за рогом. Саме тому вони принесли на її 14-річчя 4 літри віскі.

Після таких розповідей учасниці захотіли познайомитися з Вікою. Дівчинка розповіла, що дуже любить косметику. Щомісяця вона витрачає близько 5 тисяч гривень на нові помади або туш. Але ще більше грошей у неї йде на одяг. Їй подобається бути стильною. Віка щомісяця отримує приблизно 15 тисяч гривень на кишенькові витрати. Але щодо навчання дівчинка відверто зізналася, що в цьому питанні вона профан. Так, Віка не змогла відповісти на елементарні запитання мами-вчительки Анни. Учасниці дійшли висновку, що Юлина донька не цікавиться нічим, окрім власної зовнішності.

Під час вечері конкурентки висловили думку про те, що стосунки Віки з батьками зав’язані тільки на грошах. Однак сама бізнесвумен вважає, що це не так. Вона хоче виховати дочку успішною і впевнена, що не повинна бути квочкою для своєї крихітки.

А що порадить мамі-бізнесвумен ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 9 випуску психологічного реаліті «Супермама»!

Video: «Супермама» 2 сезон 9 випуск: Віскі на 14-річчя і 15 тисяч гривень на кишенькові витрати — як живе донька-підліток бізнесвумен Юлі? Супермама 2 сезон 9 випуск: Віскі на 14-річчя і 15 тисяч гривень на кишенькові витрати - як живе дочка-підліток бізнесвумен Юлі? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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