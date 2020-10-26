Сьогодні, 26 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийде 9 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама-вчителька, мама-бізнесвумен, мама-командирка і мама без заборон. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Мама-вчителька Анна

Анна дбає про культурний розвиток своїх синів. Вона намагається наситити їхнє життя відвідуванням театрів, музеїв і походами в ботанічний сад. А на річницю народження Кобзаря Анна з дітьми навіть запустила цілий флешмоб на одній із соціальних платформ!

Мама-бізнесвумен Юлія

Юлія виховує свою доньку, як подругу. Жінка дала їй повну фінансову свободу і щомісяця видає на кишенькові витрати 15 тисяч гривень.

Мама-командирка Марго

Марго ― прихильниця суворого виховання. Вона з пелюшок тримає свою доньку в жорсткій дисципліні. Жінка вважає, що тільки так можна виховати хорошу людину.

Мама без заборон Даша

Даша дозволяє своїй маленькій дочці практично все. Жінка пішла в декрет за три місяці до вагітності і за три роки жодного разу не залишила донечку, адже вважає її центром свого Всесвіту.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 8 випуск: Чому учасницям здалося, що Уляна нещаслива в шлюбі

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної і оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

Читайте нас також у Viber і Telegram.