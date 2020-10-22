Сьогодні, 22 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 8 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили оцінювати методи виховання останньої конкурентки — зразкової дружини мусульманина Уляни. Жінка цілковито присвятила себе родині, в той час як її чоловік живе собі на втіху. Проте чи так уже щаслива Уляна, як вона про це говорить? Подробиці читайте в матеріалі.

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Уляна — консервативна мама. Вона заміжня за іноземцем, сім’я мешкає в Києві. Чоловік отримує відсотки від бізнесу на батьківщині, а в Україні живе собі на втіху. Уляна ж увесь час проводить із донечкою. Які правила в сім’ї встановив чоловік-мусульманин? І як це впливає на розвиток дитини? — З’ясували суперниці.

Уляна з дочкою зустріли учасниць на вулиці. Конкурентки відразу помітили, що від тієї яскравої жінки, яку вони бачили раніше, не лишилося й сліду. У скромній сукні, майже без макіяжу. Перед ними стояла справжня дружина мусульманина.

Також учасниць вразила ідеальна чистота в квартирі: ні порошинки, ні смітинки, навіть раковина в кухні витерта насухо. Уляна зізналася, що її чоловік обожнює порядок і може дуже розсердитися, якщо побачить у кухні, наприклад, хлібні крихти.

Під час спілкування з маленькою дочкою Уляни екомамі Риті здалося, що вона більше транслює мамині слова, ніж говорить або робить власні висновки. Проте це не дивно, адже дівчинка живе в полілінгвальній сім’ї і одночасно вивчає чотири мови. До того ж, як розповіла Уляна, її дочка не відвідує дитячого садочка, а все тому, що її чоловік не згоден за нього сплачувати, вважаючи, що навчати дитину повинна мама, а не чужі люди.

До слова, Уляна докладніше розповіла про те, які правила панують у їхньому домі. Так, чоловік зовсім не допомагає їй із хатньою роботою, оскільки вважає це суто жіночим обов’язком. Він живе у своє задоволення і може зустрічатися з друзями, коли і де захоче. А в цей час дружина повинна покірно чекати його вдома і не ставити зайвих запитань.

Під час ревізії шафи учасниці з’ясували, що до заміжжя Уляна працювала стюардесою. Вона зізналася, що мріє вийти на роботу, але не впевнена, що в неї вийде, адже за мусульманськими законами жінку зазвичай утримує чоловік.

Після таких одкровень учасницям стало шкода Уляну. Їм здалося, що вона нещасна.

Що порадить покірній дружині мусульманина ведучий проєкту Дмитро Карпачов? А також як пройде фінал і хто отримає звання супермами цього тижня? Дивіться всі подробиці в 8 випуску!

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