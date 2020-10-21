«Супермама» 2 сезон 7 випуск: Невже інстамама занедбала розвиток власного сина

Сьогодні, 21 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 7 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати одна одну, і сьогодні конкурентки вирушили в гості до глянцевої інстамами Дани, яка практично весь вільний час присвячує блогерству. Навіть для свого однорічного сина жінка завела власну сторінку в Instagram. Та чи не занадто це? Подробиці читайте в матеріалі.

Сьогодні учасниці реаліті вирушили в гості до інстамами Дани. 24-річна дівчина завжди має ідеальний вигляд і проводить із телефоном 24/7, адже в неї понад 300 тисяч підписників. Життя сім’ї завжди транслюється в Мережу, а в Макара, якому лише рік і чотири місяці, вже є власна сторінка в Instagram! Та як оцінять материнство глянцевої інстамами?

Дана відповідально готувалася до приходу конкуренток. Вона запросила в гості фахівців, які зробили їй професійний макіяж і укладку. Однак учасниці не оцінили такий підхід. Їм здалося, що це занадто. Також конкурентки висловили сумніви стосовно того, що в такому ранньому віці в дитини є своя сторінка в соціальних мережах. Проте інстамама не бачить у цьому нічого поганого і вважає, що чинить правильно. До слова, сама Дана зізналася, що дуже багато часу приділяє блогу. При цьому на ігри з сином практично сил не залишається. Жінка розповіла, що в той час, коли вона працює, Макар самостійно грає поруч із нею. Але конкурентки розкритикували не тільки іграшки, які Дана купує своїй дитині, але й те, що вона зовсім не показує, як за їх допомогою можна вивчати навколишній світ. Також учасницям здалося, що Макар трохи відстає в розвитку, адже у свої рік і чотири місяці не тільки не знає назв частин свого обличчя, а й не відгукується на своє ім’я! До того ж хлопчик частенько гризе ковдру, що може свідчити про невроз. Однак сама інстамама не згодна з цим і вважає, що її син достатньо розвинений на свій вік.

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Під час ревізії кухні учасниці помітили, що Дана використовує дуже багато дитячого харчування, зокрема — дитячі кашки і пюрешки. Екомама Рита висловила зауваження з цього приводу. Вона вважає, що мама сама повинна готувати звичайну їжу для дитини, щоб вона могла жувати і в такий спосіб розробляти артикуляційний апарат. Однак Дана зізналася, що магазинне харчування ― це дуже зручно і вона не заморочується готуванням.

За вечерею учасниці спробували поділитися своїми переживаннями щодо розвитку Макара з чоловіком інстамами Дани, але він сприйняв їхні слова вкрай роздратовано.

Чи зверне Дана увагу на розвиток свого сина після особистої зустрічі з експертом із питань дитячої вікової психології Дмитром Карпачовим? Що порадить їй ведучий проєкту? Дивіться всі подробиці в 7 випуску!

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