Сьогодні, 20 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 6 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати одна одну, і сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами-вигадниці Оксани, яка весь свій вільний час розважає 3-річну доньку. Чи не занадто це? Подробиці читайте в матеріалі.

35-річна Оксана разом із чоловіком виховує 3-річну донечку. Для маленької Ярослави Оксана щодня влаштовує справжнє свято — мильні бульбашки, слайми, блискітки, фаєр-шоу тощо. Усе, щоб дитина не нудьгувала. 90% вільного часу мама з дочкою проводять в іграх — саме так Оксана розвиває дитину. Але що скажуть про це конкурентки, які вже готові інспектувати методи виховання мами-вигадниці?

Практично з перших хвилин зустрічі маленька Ярослава почала гратися з учасницями. Так, дівчинка без дозволу розмалювала фломастером руку дружини мусульманина Уляни. Така поведінка категорично не сподобалася учасниці, адже Уляна вважає, що в 3-річному віці діти вже повинні розуміти, як треба поводитися з дорослими. Чимало запитань викликав у конкуренток і той факт, що Ярослава практично постійно висить на мамі: обіймає її, залазить на руки. У свою чергу, Оксана стверджує, що їй це не заважає, адже вона хоче насолодитися кожною миттю, яку проводить разом із донечкою.

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Ще більше нерозуміння в Уляни і Дани викликала гра, яку запропонувала Оксана своїй доні: за допомогою молотка дівчинка мала розколоти лід і дістати іграшки, які були всередині. Учасницям здалося, що така гра небезпечна для Ярослави. Хоча і Оксана, і Рита нічого поганого в цьому не побачили.

Окрім того інстамама Дана висловила зауваження мамі-вигадниці щодо її ваги. Жінка вважає, що вона не стежить за собою. Однак сама Оксана не вбачає в цьому проблеми і впевнена, що подобається чоловікові такою, яка є. Яким же було її здивування, коли в особистій розмові з учасницями Михайло зізнався, що хотів би, щоб його дружина скинула кілька зайвих кілограмів.

Якими ще секретами виховання поділиться мама-вигадниця Оксана і чим здивує своїх конкуренток? А також що їй порадить під час особистої зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 6 випуску!

Video: «Супермама» 2 сезон 6 випуск: Молоток та ігри зі штучним снігом — як розважає свою дочку мама-вигадниця Оксана Супермама 2 сезон 6 випуск: Молоток і гри зі штучним снігом - як розважає свою дочку мама-вигадниця Оксана. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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