«Супермама» 2 сезон 5 випуск: Без м’яса, памперсів і аптечки — як виховує свого сина екомама Рита

Сьогодні, 19 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць розпочне боротьбу за звання найкращої мами, і кожна впевнена, що перемоги гідна саме вона. У перший день конкурентки вирушили оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість екомами Рити, яка не дає своїй дитині м’яса, не використовує традиційні ліки та памперси. Однак матусі не оцінили такий підхід до виховання, а в середині дня вдома в екомами й зовсім розгорілася справжня війна. Подробиці читайте в матеріалі.

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Екомама Рита виховує 11-місячного синочка і свідомо ставиться до життя. Вони з чоловіком не вживають їжі тваринного походження, обов’язково сортують сміття і віддають його на переробку, подять по продукти тільки з екосумками, щоб не користуватися пакетами і не забруднювати планету. Так само обдумано Рита підходить до виховання і розвитку синочка. Жінка виступає проти ліків і памперсів, не дає своєму синові їсти м’ясо. Але чи все так ідеально в їхній родині — з’ясують суперниці!

Екомама зустріла конкуренток у хорошому настрої і запропонувала їм відразу перекусити. Пригощала вона безлактозною, безглютеновою їжею, яка припала до смаку далеко не всім. Суперницям здалося, що така радикальна відмова від продуктів може завдати шкоди організму. Особливо, якщо не давати м’яса дитині. Найбільше з екомамою сперечалася дружина мусульманина Уляна. Жінка категорично проти того, щоб обмежувати дитину в білках тваринного походження. Також неоднозначну реакцію в учасниць викликав той факт, що Рита миє поліетилен. Інстамама Дана не зрозуміла такої тяги до збереження природи.

Однак справжня суперечка розгорілася тоді, коли Маргарита розповіла, що в її домі немає класичної аптечки. Жінка не збиває температуру своєму синові. Якщо ж у малюка буде гарячка, то екомама зробить для нього мінеральну ванну. Дружину мусульманина Уляну така позиція обурила, і вона звинуватила Риту в егоїзмі.

Не менше спорів і протиріч викликав в учасниць той факт, що екомама вирішила народжувати вдома — у ванній. Конкурентки були шоковані таким фактом. Особливо їх вразило те, що все відбувалося поруч з унітазом. Однак Рита вважає, що вчинила правильно і зробила все для того, щоб її дитина з’явилася на світ у комфортних і безпечних умовах.

Якими ще секретами виховання поділиться екомама Рита, і чому учасниці звинуватять її в подвійних стандартах? А також що порадить під час особистої зустрічі ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 5 випуску!

Video: «Супермама» 2 сезон 5 випуск: Без м’яса, памперсів і аптечки — як виховує свого сина екомама Рита Супермама 2 сезон 5 випуск: Без м'яса, памперсів і аптечки - як виховує свого сина екомама Рита. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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