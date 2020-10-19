«Супермама» 2 сезон 5 выпуск: Без мяса, памперсов и аптечки — как воспитывает своего сына экомама Рита

Сегодня, 19 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 5 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начнет борьбу за звание лучшей мамы, и каждая уверена, что победы достойна именно она. В первый день конкурентки отправились оценивать материнство, самореализацию и хозяйственность экомамы Риты, которая не дает своему ребенку мяса, не использует лекарства и памперсы. Однако мамочки не оценили такой подход к воспитанию, а в середине дня в доме у экомамы и вовсе разгорелась настоящая война. Подробности читайте в материале.

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Экомама Рита воспитывает 11-месячного сыночка и сознательно относится к жизни. Они с супругом не употребляют пищу животного происхождения, обязательно сортируют мусор и отдают его на переработку, отправляются за продуктами только с экосумками, чтобы не пользоваться пакетами и не загрязнять планету. Так же обдуманно Рита подходит и к воспитанию и развитию сыночка. Женщина выступает против лекарств и памперсов, не дает своему сыну есть мясо. Но все ли так идеально в их семье, выяснят соперницы!

Экомама встретила конкуренток в хорошем настроении и предложила им сразу перекусить. В качестве угощений она подала безлактозную, безглютеновую еду, которая пришлась по вкусу далеко не всем. Соперницам показалось, что такой радикальный отказ от продуктов может принести вред организму. Особенно если не давать мясо ребенку. Больше всех спорила с Ритой жена мусульманина Ульяна. Женщина категорически против того, чтобы ограничивать ребенка в белках животного происхождения. Также неоднозначную реакцию у участниц вызвал тот факт, что экомама моет полиэтилен. Инстамама Дана не поняла такой тяги к сохранению природы.

Однако настоящий спор разгорелся тогда, когда Маргарита рассказала, что в ее доме нет классической аптечки. Женщина не сбивает температуру своему сыну. Если же у малыша будет жар, то экомама сделает для него минеральную ванну. Жену мусульманина Ульяну такая позиция возмутила, и она обвинила Риту в эгоизме.

Не меньше споров и противоречий вызвал у участниц тот факт, что экомама приняла решение рожать дома — в ванной. Конкурентки были шокированы таким фактом. Особенно их поразило то, что все происходило рядом с унитазом. Однако Рита считает, что поступила правильно и сделала все для того, чтобы ее ребенок появился на свет в комфортных и безопасных для него условиях.

Какими еще секретами воспитания поделится экомама Рита, и почему участницы обвинят ее в двойных стандартах? А также что посоветует во время личной встречи ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 5 выпуске!

Video: «Супермама» 2 сезон 5 выпуск: Без мяса, памперсов и аптечки — как воспитывает своего сына экомама Рита Супермама 2 сезон 5 выпуск: Без мяса, памперсов и аптечки — как воспитывает своего сына экомама Рита. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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