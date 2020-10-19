Сегодня, 19 октября, в эфир телеканала СТБ выйдет 5 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: экологическая мама, глянцево-идеальная инстамама, примерная жена мусульманина и веселая мама-выдумщица. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Экологическая мама Рита

Рита считает, что человек должен беречь природу и тот мир, в котором мы живем. Для здоровья своей семьи экологическая мама отказалась от всего ненатурального. Рита стирает полиэтиленовые пакетики, выступает против лекарств, а роды ее сына проходили дома.

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Глянцево-идеальная инстамама Дана

Дана — инстаблогер, которая растит своего сына напоказ для своих подписчиков. Дана считает, что грех не воспользоваться всеми благами цивилизации, которые доступны людям в XXI веке.

Примерная жена мусульманина Ульяна

Ульяна вышла замуж за выходца из Ирана. Женщина воспитывает свою маленькую дочь по всем правилам ислама. Она полностью подчиняется мужу и практически не имеет права голоса в своей семье.

Веселая мама-выдумщица Оксана

Оксана называет себя «мамой с моторчиком», дочь которой никогда не скучает. Женщина постоянно придумывает для малышки различные развлечения: дискотеки с мыльными пузырями, файер-шоу, неоновые шоу и игры с искусственным снегом.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

А вы уже догадались, кто победит на этой неделе?

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