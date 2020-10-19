Сьогодні, 19 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: екологічна мама, глянцево-ідеальна інстамама, зразкова дружина мусульманина і весела мама-вигадниця. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Екологічна мама Рита

Рита вважає, що людина повинна берегти природу і той світ, у якому ми живемо. Для здоров’я своєї сім’ї екологічна мама відмовилася від усього ненатурального. Рита пере поліетиленові кульки, виступає проти ліків, а сина народжувала вдома.

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Глянцево-ідеальна інстамама Дана

Дана — інстаблогерка, яка ростить сина напоказ для своїх підписників. Дана вважає, що гріх не скористатися всіма благами цивілізації, які доступні людям у XXI столітті.

Зразкова дружина мусульманина Уляна

Уляна вийшла заміж за вихідця з Ірану. Жінка виховує свою маленьку доньку за всіма правилами ісламу. Вона повністю підкоряється чоловікові і практично не має права голосу в своїй родині.

Весела мама-вигадниця Оксана

Оксана називає себе «мамою з моторчиком», донька якої ніколи не нудьгує. Жінка постійно вигадує для малечі різні розваги: ​​дискотеки з мильними бульбашками, фаєр-шоу, неонові шоу та ігри зі штучним снігом.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А у фіналі свої бонусні 10 балів одній із мам віддасть експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

А ви вже здогадалися, хто переможе цього тижня?

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