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«Супермама» 2 сезон 6 выпуск: Молоток и игры с искусственным снегом — как развлекает свою дочь мама-выдумщица Оксана

20.10.2020

Сегодня, 20 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 6 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга, и сегодня конкурентки отправились в гости к маме-выдумщице Оксане, которая все свое свободное время развлекает 3-летнюю дочь. Но не слишком ли это? Подробности читайте в материале.   

супермама

35-летняя Оксана вместе с супругом воспитывает 3-летнюю дочь. Для маленькой Ярославы Оксана ежедневно устраивает настоящий праздник — мыльные пузыри, слаймы, блестки, фаер-шоу и прочее. Все, чтобы малышка не скучала. 90% свободного времени мама с дочерью проводят в играх — именно так Оксана развивает малышку. Но что скажут по этому поводу конкурентки, которые уже готовы инспектировать методы воспитания мамы-выдумщицы?

Практически с первых минут встречи маленькая Ярослава начала играть с участницами. Так, девочка без разрешения разрисовала фломастером руку жены мусульманина Ульяны. Такое поведение малышки категорически не понравилось участнице, ведь Ульяна считает, что в 3-летнем возрасте дети уже должны понимать, как нужно себя вести со взрослыми. Немало вопросов вызвал у конкуренток тот факт, что Ярослава практически постоянно висит на маме: обнимает ее, залезает на руки. В свою очередь,Оксана утверждает, ей это не мешает, ведь она хочет насладиться каждым мгновение, проведенным с дочерью. 

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супермама

Еще больше непонимания у Ульяны и Даны вызвала игра, которую предложила Оксана своей малышке: с помощью молотка девочка должна была расколоть лед и достать игрушки, которые находились внутри. Участницам показалось, что такая игра небезопасна для Ярославы. Хотя и Оксана и Рита ничего плохого в этом не увидели. 

Кроме этого инстамама Дана высказала замечание маме-выдумщице относительно ее веса. Женщина считает, что она не следит за собой. Однако сама Оксана не видит в этом проблемы и уверена, что нравится мужу такой, какая есть. Каково же было ее удивление, когда в личном разговоре с участницами Михаил признался, что хотел бы, чтобы его жена сбросила пару лишних килограммов. 

супермама

Какими еще секретами воспитания поделится мама-выдумщица Оксана и чем удивит своих конкуренток? А также что ей посоветует во время личной встречи ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 6 выпуске!

Video: «Супермама» 2 сезон 6 выпуск: Молоток и игры с искусственным снегом — как развлекает свою дочь мама-выдумщица Оксана

Супермама 2 сезон 6 выпуск: Молоток и игры с искусственным снегом — как развлекает свою дочь мама-выдумщица Оксана. Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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