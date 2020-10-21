«Супермама» 2 сезон 7 выпуск: Неужели инстамама запустила развитие собственного сына

Сегодня, 21 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 7 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать друг друга, и сегодня конкурентки отправились в гости к глянцевой инстамаме Дане, которая практически все свободное время посвящает блогерству. Даже для своего годовалого сына женщина завела собственную страничку в Instagram. Но не слишком ли это? Подробности читайте в материале.

Сегодня участницы реалити отправились в гости к инстамаме Дане. 24-летняя девушка всегда выглядит идеально и проводит с телефоном 24/7, ведь у нее более 300 тысяч подписчиков. Жизнь семьи транслируется в сеть, а у Макара, которому всего год и четыре месяца, уже есть собственная страница в Instagram! Но как оценят материнство глянцевой инстамамы?

Дана ответственно готовилась к приходу конкуренток. Она пригласила в гости специалистов, которые сделали ей профессиональный макияж и укладку. Но участницы не оценили такой подход. Им показалось, что это слишком. Также конкурентки высказали сомнения по поводу того, что в таком раннем возрасте у ребенка есть своя страничка в социальных сетях. Однако инстамама не видит в этом ничего плохого и считает, что поступает правильно. К слову, сама Дана призналась, что очень много времени уделяет блогу. При этом на игры с сыном практически сил не остается. Женщина рассказала, что в то время, когда она работает, Макар самостоятельно играет рядом с ней. Но конкурентки раскритиковали не только игрушки, которые Дана покупает своему ребенку, но и то, что она абсолютно не показывает, как с их помощью можно изучать окружающий мир. Также участницам показалось, что Макар немного отстает в развитии, ведь в свои год и четыре месяца он не только не знает, где находятся его части лица, но и не откликается на собственное имя! Вдобавок мальчик частенько грызет плед, что может свидетельствовать о неврозе. Однако сама инстамама не согласна с мнением участниц и считает, что ее сын развит на свой возраст.

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Во время ревизии кухни конкурентки заметили, что Дана использует очень много детского питания, в частности — детские каши и пюрешки. Экомама Рита высказала замечание по этому поводу. Она считает, что мама сама должна готовить обычную еду для ребенка, чтобы он мог жевать и таким образом разрабатывать артикуляционный аппарат. Однако Дана признается, что это очень удобно и она не заморачивается по этому поводу.

Во время ужина участницы попытались поделиться своими переживаниями по поводу развития Макара с мужем инстамамы Даны, но мужчина воспринял их слова в штыки.

Обратит ли Дана внимание на развитие своего сына после личной встречи с экспертом по вопросам детской возрастной психологии Дмитрием Карпачевым? Что посоветует ей ведущий проекта? Смотрите все подробности в 7 выпуске!

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