«Супермама» 2 сезон 8 выпуск: Почему участницам показалось, что  Ульяна несчастна в браке

Сегодня, 22 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 8 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились оценивать методы воспитания последней конкурентки — примерной жены мусульманина Ульяны. Женщина целиком и полностью посвятила себя семье, в то время как ее муж живет в свое удовольствие. Но так ли счастлива Ульяна, как она об этом говорит? Подробности читайте в материале.

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Ульяна — консервативная мама. Она замужем за иностранцем, семья живет в Киеве. Муж получает проценты от бизнеса на родине, а в Украине проводит время в свое удовольствие. Ульяна же постоянно занята домом и доченькой. Какие правила в семье установил муж-мусульманин? И как это влияет на развитие ребенка? ― Выяснили соперницы.

Ульяна с дочерью встретили участниц на улице. Конкурентки сразу заметили, что от той яркой женщины, которую они видели ранее, не осталось и следа. В скромном платье, практически без макияжа. Перед ними стояла настоящая жена мусульманина.

Также участниц поразила идеальная чистота в квартире: ни пылинки, ни соринки, даже раковина на кухне вытерта насухо. Ульяна призналась, что ее муж обожает порядок и может сильно разозлиться, если увидит на кухне, например, крошки от хлеба.

Во время общения с маленькой дочерью Ульяны экомаме Рите показалось, что девочка больше транслирует мамины слова, нежели говорит или делает свои умозаключения. Не удивительно, ведь малышка живет в полилингвальной семье и одновременно изучает четыре языка. К тому же, как рассказала Ульяна, ее дочь не посещает детский сад, а все потому, что ее муж не согласен его оплачивать, считая, что обучать ребенка должна мама, а не чужие люди.

К слову, Ульяна подробнее рассказала о том, какие правила царят в их доме. Так, муж совсем не помогает ей по дому, так как считает это сугубо женскими обязанностями. Он живет в свое удовольствие и может встречаться с друзьями, когда и где захочет. А в это время жена должна покорно ждать его дома и не задавать лишних вопросов.

Во время ревизии шкафа участницы выяснили, что до замужества Ульяна работала стюардессой. Она призналась, что мечтает выйти на работу, но не уверена, что у нее получится, ведь по мусульманским законам женщину обычно содержит муж.

После таких откровений участницам стало жаль Ульяну. Им показалось, что она несчастна.

Что посоветует покорной жене мусульманина ведущий проекта Дмитрий Карпачев? А также как пройдет финал и кто получит звание супермамы на этой неделе? Смотрите все подробности в 8 выпуске!

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