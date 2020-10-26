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«Супермама»: мама-учитель, мама-бизнесвумен, мама-командир и мама без ограничений  — участницы новой недели

26.10.2020

Сегодня, 26 октября, в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-учитель, мама-бизнесвумен, мама-командир и мама без ограничений. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.  

супермама

Мама-учитель Анна

Анна заботится о культурном развитии своих сыновей. Она пытается насытить их жизнь посещением театров, музеев и походами в ботанический сад. А на годовщину рождения Кобзаря Анна с детьми даже запустила целый флешмоб на одной из социальных платформ!

супермама

Мама-бизнесвумен Юлия

Юлия воспитывает свою дочь, как подругу. Женщина дала ей полную финансовую свободу и ежемесячно выдает на карманные расходы 15 тысяч гривен. 

супермама

Мама-командир Марго

Марго — приверженка строгого воспитания. Она с пеленок держит свою дочь в жесткой дисциплине. Женщина считает, что только так можно воспитать хорошего человека. 

супермама

Мама без ограничений Даша

Даша разрешает своей маленькой дочери практически все. Женщина ушла в декрет за три месяца до беременности и за три года ни разу не оставила дочь, ведь считает ее центром своей Вселенной. 

супермама

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На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание. 

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