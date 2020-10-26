«Супермама» 2 сезон 9 выпуск: Виски на 14-летие и 15 тысяч гривен на карманные расходы — как живет дочь-подросток бизнесвумен Юли?

Сегодня, 26 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 9 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей мамы. На этой неделе инспектировать друг друга будут: мама-учитель Анна, мама-бизнесвумен Юля, мама-командир Марго и мама без ограничений Даша. И первой гостей принимала бизнес-леди Юля, которая воспитывает дочь-подростка, как подругу. Но к каким последствиям это привело? Подробности читайте в материале.

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Юлия вместе с мужем воспитывает 14-летнюю дочь. Женщина очень много времени проводит на работе. Все для того, чтобы дать своей дочери самое лучшее — деньги на карманные расходы, путешествия, косметику. Но так ли гармонично Юлия совмещает бизнес и воспитание? В этом решили разобраться конкурентки, которые уже на пороге ее дома.

Юля встретила участниц с улыбкой. Она рассказала о тонкостях своего бизнеса, призналась, что часто оставляет дочь дома одну или берет ее на работу, даже ночью. Бизнес-леди никогда не ругает дочь, если та получит плохую оценку, более того, часто разрешает Вике не ходить в школу, так как считает, что это не так уж и важно.

В откровенном разговоре с мужем Юлии участницы узнали, что он может поднять руку на свою дочь, если та, например, не отвечает на его звонки. Также мужчина рассказал, что на свое 14-летие Вика немного перебрала, упала в бассейн и выбила себе зуб. Участниц, особенно, маму-учительницу Анну, такое заявление просто шокировало. Она считает это недопустимым. Однако родители Вики уверены, что лучше пусть она пьет при них, чем втайне с друзьями за углом. Именно поэтому они принесли на ее 14-летие 4 литра виски.

После таких рассказов участницы захотели познакомиться с Викой. Девочка рассказала, что очень любит косметику. Ежемесячно она тратит около 5 тысяч гривен на новые помады или тушь. Но еще больше денег у нее уходит на одежду, ведь ей нравится быть стильной. Она получает около 15 тысяч гривен на карманные расходы. Но вот что касается учебы, то девочка откровенно призналась, что в этом вопросе она профан. Так, Вика не смогла ответить на элементарные вопросы мамы-учительницы Анны. Участницы сделали вывод, что дочь Юли не интересуется ничем, кроме собственной внешности.

Во время ужина конкурентки высказали мнение о том, что отношения Вики с родителями завязаны только на деньгах. Однако сама Юля считает, что это не так. Она хочет воспитать дочь успешной и уверена, что не должна быть наседкой для своей малышки.

Но что посоветует маме-бизнесвумен ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 9 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 9 выпуск: Виски на 14-летие и 15 тысяч гривен на карманные расходы — как живет дочь-подросток бизнесвумен Юли? Супермама 2 сезон 9 выпуск: Виски на 14-летие и 15 тысяч гривен на карманные расходы — как живет дочь-подросток бизнесвумен Юли? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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