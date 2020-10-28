«Супермама» 2 сезон 11 випуск: Я хочу, щоб моя дочка відчиняла двері з ноги, — якими одкровеннями поділилася мама без заборон Даша

Сьогодні, 28 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 10 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць продовжує інспектувати одна одну. І сьогодні конкурентки вирушили в гості до мами без заборон Даші, яка вважає свою дочку центром Всесвіту і нічого їй не забороняє. Та до яких наслідків це призвело? Подробиці читайте в матеріалі.

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Даша — мама, яка завжди на позитиві. Після народження донечки вона вирішила не виходити на роботу, а побути з чоловіком і дитиною якомога більше часу. 3-річна Стефанія — центр їхньої сім’ї, з нею мама проводить 24/7 і всюди бере її з собою. Головне правило в їхньому домі — жодних правил і заборон. Та чи хороша це стратегія — у цьому вирішили розібратися учасниці.

Даша зустріла конкуренток у чудовому настрої. Вона відразу вирішила пригостити їх лимонадом і попутно розповісти про те, як виховує свою 3-річну дочку. Мама без заборон ні в чому не обмежує дитину, адже хоче прищепити їй розуміння того, що все підвладне. Даша вважає, що її дочка сміливо може відчинити двері з ноги і взяти те, що хоче. Однак конкуренток така позиція обурила, адже вседозволеність ніколи ні до чого хорошого не приводила.

До того ж під час спілкування Стефанія здалася учасницям трохи розпещеною дівчинкою, яка не завжди розуміє, як потрібно поводитись у товаристві. Так, у якийсь момент дитина почала кричати і схопила свою маму за волосся. Однак сама Даша не бачить у цьому проблеми і вважає таку поведінку нормальною.

Також не всі учасниці розділили погляди щодо харчування Стефанії. Як розповіла мама без заборон, її дочка практично не їсть борошняного і картоплі. Замість цього вона залюбки уплітає сезонні овочі та фрукти. Однак мама-вчителька Анна і мама-командирка Марго вважають, що дитина обов’язково має їсти суп. До того ж конкуренткам здалося, що Даша зовсім не стежить за чистотою в оселі, а в її продуктах живуть мошки. До слова, коли учасниці спробували висловити свою думку з цього приводу, Даша їх перервала і розповіла, що вона легко ставиться до бруду і практично нічого не забороняє своїй дочці, адже вважає, що в житті людини це не головне. Як виявилося, протягом кількох років жінка намагалася завагітніти. І тільки з третьої спроби ЕКЗ у неї вийшло. Стефанія — довгоочікувана дитина, яку Даша вистраждала. Саме тому вона вважає, що материнство — її покликання.

А що порадить мамі без заборон ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 11 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 11 випуск: Я хочу, щоб моя дочка відчиняла двері з ноги, — якими одкровеннями поділилася мама без заборон Даша Супермама 2 сезон 11 випуск: Я хочу, щоб моя дочка відчиняла двері з ноги - якими одкровеннями поділилася мама без заборон Даша. Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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