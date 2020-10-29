Сегодня, 29 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 12 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к последней из конкуренток ― маме-командирше Марго, которая воспитывает свою дочь в строгости. Но не перегибает ли она палку? И к каким последствиям это может привести в будущем? Подробности читайте в материале.

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Марго вместе с супругом воспитывает дочь Амелию. Девочке всего год и четыре месяца, но она уже отчетливо понимает слова «нет» и «нельзя». Женщина признается, что ее суровость проявляется и в голосе, и во взгляде, и в действиях. Каждый день минимум 2 часа мама уделяет развитию ребенка. Кроме этого Марго ведет блог в Instagram, организовывает праздники и создает фудбукеты.

Но так ли хорошо воспитана маленькая Амелия? В этом решили убедиться соперницы, которые уже отправились в гости к Марго. Мама-командирша встретила конкуренток в бодром расположении духа. Она пригласила гостей в дом, где рассказала о том, как воспитывает свою дочь, а также о методике, которую использует во время обучения. Однако не все участницы разделили взгляды мамы-командирши на воспитание. Так, Даше показалось, что Марго слишком строга к своей дочурке. Амелия еще очень маленькая, чтобы понимать и выполнять все те инструкции, которые ей выдает Марго. Кроме того, участниц возмутил тон, с которым женщина обращается к малышке. Им показалось, что это слишком.

После беседы хозяйка дома провела небольшую экскурсию по своим владениям. Однако, как потом выяснилось, дом, в котором живет Марго с дочерью, но без мужа, принадлежит ее родителям. Как призналась мама-командирша, они с мужем уже месяц живут раздельно. Причиной раздора стало недостаточное финансовое обеспечение со стороны отца Амелии. Марго считает, что мужчина должен зарабатывать деньги, а вот ее мужу для счастья нужно всего 10 тысяч гривен в месяц. Во время ужина между супругами произошла серьезная ссора. Пару не смутило ни присутствие гостей, ни собственная дочь, которая сидела рядом.

А что посоветует маме-командирше ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 12 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 12 выпуск: В каких жестких условиях Марго воспитывает свою маленькую дочь? Супермама 2 сезон 12 выпуск: В каких жестких условиях Марго воспитывает свою маленькую дочь? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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