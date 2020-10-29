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«Супермама» 2 сезон 12 випуск від 29.10.2020: За яким статутом живе маленька дочка мами-кломандирки Марго?

29.10.2020

Сьогодні, 29 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 12 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати останню конкурентку — маму-командирку Марго, донька якої вже в рік і чотири місяці чітко розуміє слово «ні». Та чи правильно це? Як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього тижня, але спочатку учасниці вирушать у гості до мами-командирки Марго. Разом із чоловіком вона виховує доньку Амелію. Дівчинці всього рік і чотири місяці, але вона вже чітко розуміє слова «ні» і «не можна». Марго зізнається, що її суворість проявляється і в голосі, і в погляді, і в діях. Щодня принаймні 2 години мама приділяє розвитку дитини. Поєднання любові і строгості Марго вважає ідеальним у їхній родині, та чи погодяться з цим суперниці?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 11 выпуск: Я хочу, чтобы моя дочь открывала дверь с ноги ― какими откровениями поделилась мама без ограничений Даша

У 12 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Яку цікаву методику використовує Марго для навчання доньки?
  • Чому учасницям здалося, що Марго живе коштом батьків?
  • Хто з конкуренток вважає, що Марго — занадто сувора зі своєю дочкою?
  • Чи така щаслива мама-командирка в шлюбі, як про це розповідає?
  • Хто отримає звання «супермама» цього тижня?

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