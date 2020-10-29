Сегодня, 29 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 12 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку — маму-командиршу Марго, дочка которой уже в год и четыре месяца четко понимает слово «нет». Но правильно ли это? Как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этой неделе, но сначала участницам предстоит отправиться в гости к маме-командирше Марго. Вместе с супругом она воспитывает дочь Амелию. Девочке всего год и четыре месяца, но она уже отчетливо понимает слова «нет» и «нельзя». Марго признается, что ее суровость проявляется и в голосе, и во взгляде, и в действиях. Каждый день минимум 2 часа мама уделяет развитию ребенка. Сочетание любви и строгости Марго считает идеальным в их семье, но согласятся ли с этим соперницы?

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В 12 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какую интересную методику использует Марго для обучения дочери?

Почему участницам показалось, что Марго живет за счет родителей?

Кто из конкуренток считает, что Марго — слишком строга со своей дочерью?

Так ли счастлива мама-командирша в браке, как об этом рассказывает?

Кто получит звание «супермама» на этой неделе?

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