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«Супермама» 2 сезон 12 выпуск от 29.10.2020: По какому уставу живет маленькая дочь мамы-кломандирши Марго?

29.10.2020

Сегодня, 29 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 12 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку — маму-командиршу Марго, дочка которой уже в год и четыре месяца четко понимает слово «нет». Но правильно ли это? Как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этой неделе, но сначала участницам предстоит отправиться в гости к маме-командирше Марго. Вместе с супругом она воспитывает дочь Амелию. Девочке всего год и четыре месяца, но она уже отчетливо понимает слова «нет» и «нельзя». Марго признается, что ее суровость проявляется и в голосе, и во взгляде, и в действиях. Каждый день минимум 2 часа мама уделяет развитию ребенка. Сочетание любви и строгости Марго считает идеальным в их семье, но согласятся ли с этим соперницы?

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В 12 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Какую интересную методику использует Марго для обучения дочери?
  • Почему участницам показалось, что Марго живет за счет родителей?
  • Кто из конкуренток считает, что Марго слишком строга со своей дочерью?
  • Так ли счастлива мама-командирша в браке, как об этом рассказывает?
  • Кто получит звание «супермама» на этой неделе?

 

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