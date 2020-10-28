«Супермама» 2 сезон 11 випуск від 28.10.2020: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами без заборон Даші?
Сьогодні, 28 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 11 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної і на третій день вирушать у гості до мами без заборон Даші, яка просто обожнює свою дочку і ні на хвилину з нею не розлучається. Але як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці – в матеріалі.
Даша – мама, яка завжди на позитиві. Після народження донечки вона вирішила не виходити на роботу, а побути з чоловіком і дитиною якомога більше часу. 3-річна Стефанія – центр їхньої сім’ї, з нею мама проводить 24/7 і всюди бере її з собою. Головне правило в їхньому домі – жодних правил і заборон. Та чи хороша це стратегія – розповість ведучий проєкту Дмитро Карпачов.
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В 11 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- Чому Даша називає свою дочку Мауглі?
- Які правила виховання мами без заборон просто шокують учасниць?
- Чи зможе героїня довірити свою дочку конкуренткам?
- Яке відверте зізнання зробить Даша про те, чому вона так любить свою дочку?