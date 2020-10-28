Сьогодні, 28 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 11 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці продовжують оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію одна одної і на третій день вирушать у гості до мами без заборон Даші, яка просто обожнює свою дочку і ні на хвилину з нею не розлучається. Але як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці – в матеріалі.

Даша – мама, яка завжди на позитиві. Після народження донечки вона вирішила не виходити на роботу, а побути з чоловіком і дитиною якомога більше часу. 3-річна Стефанія – центр їхньої сім’ї, з нею мама проводить 24/7 і всюди бере її з собою. Головне правило в їхньому домі – жодних правил і заборон. Та чи хороша це стратегія – розповість ведучий проєкту Дмитро Карпачов.

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В 11 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому Даша називає свою дочку Мауглі?

Які правила виховання мами без заборон просто шокують учасниць?

Чи зможе героїня довірити свою дочку конкуренткам?

Яке відверте зізнання зробить Даша про те, чому вона так любить свою дочку?

Video: «Супермама» 2 сезон 11 випуск від 28.10.2020: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами без заборон Даші? Супермама 2 сезон 11 випуск: Які огріхи у вихованні знайдуть учасниці у мами без заборон Даші? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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