Сегодня, 28 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 11 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы продолжают оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию друг друга и на третий день отправятся в гости к маме без ограничений Даше, которая просто обожает свою дочь и ни на минуту с ней не разлучается. Но как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Даша – мама, которая всегда на позитиве. После рождения доченьки она решила не выходить на работу, а побыть с супругом и ребенком максимальное количество времени. 3-летняя Стефания – центр их семьи, с ней мама проводит 24/7 и везде берет ее с собой. Главное правило в их доме – никаких правил и запретов. Но хорошая ли это стратегия – расскажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев.

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В 11 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему Даша называет свою дочь Маугли?

Какие правила воспитания мамы без ограничений просто шокируют участниц?

Сможет ли героиня доверить свою дочь конкуренткам?

Какое откровенное признание сделает Даша о том, почему она так любит свою дочь?

Video: «Супермама» 2 сезон 11 выпуск от 28.10.2020: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы без ограничений Даши? Супермама 2 сезон 11 выпуск: Какие огрехи в воспитании найдут участницы у мамы без ограничений Даши? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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