Сьогодні, 27 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 10 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць продовжує інспектувати одна одну. Другою гостей прийматиме мама-вчителька Анна, яка розвиває у своїх дітях любов до прекрасного, намагається наситити їх культурним життям. Але що не враховує Анна? Чому її діти радіють, якщо їхня мама зазнає поразки? Як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології та ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці – в матеріалі.

Анна працює вчителькою в школі. Разом із чоловіком вони виховують двох синів – 13-річного Арсенія і 9-річного Авдія. Мама прищеплює дітям любов до природи, до країни і творчості. Сім’я багато подорожує Україною, їздить на екскурсії, відвідує театри і музеї, а вечорами грає в настільні ігри. Анна намагається всебічно розвивати синів, але чи таким бачать своє життя самі хлопчики?

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У 10 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на ігри, які їм запропонує Анна?

Чому конкуренткам здалося, що Анна не поважає своїх синів?

Чи є у старшого сина мами-вчительки залежність від комп’ютерних ігор?

Чи справді Анна така щаслива, як вона про це розповідає?

Video: «Супермама» 2 сезон 10 випуск від 27.10.2020: Чим шокує учасниць мама-вчителька Анна? Супермама 2 сезон 10 випуск: Чим шокує учасниць мама-вчителька Анна? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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