Сегодня, 27 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 10 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц продолжает инспектировать друг друга. Второй гостей будет принимать мама-учитель Анна, которая развивает в своих детях любовь к прекрасному, пытается насытить их культурной жизнью. Но что упускает Анна? Почему ее дети радуются, если их мама терпит поражение? Как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Анна работает учителем в школе. Вместе с супругом они воспитывают двоих сыновей – 13-летнего Арсения и 9-летнего Авдея. Мама прививает детям любовь к природе, к стране и к творчеству. Семья много путешествует по Украине, ездит на экскурсии, часто посещает театры и музеи, а вечерами играет в настольные игры. Анна старается всесторонне развивать сыновей, но так ли сами мальчики видят свою жизнь?

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В 10 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на игры, которые им предложит Анна?

Почему конкуренткам показалось, что Анна не уважает своих сыновей?

Есть ли у старшего сына мамы-учительницы зависимость от компьютерных игр?

Так ли счастлива Анна, как она об этом рассказывает?

Video: «Супермама» 2 сезон 10 выпуск от 27.10.2020: Чем шокирует участниц мама-учитель Анна? Супермама 2 сезон 10 выпуск: Чем шокирует участниц мама-учитель Анна? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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