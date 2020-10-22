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«Супермама» 2 сезон: хто переміг у 8 випуску від 22.10.2020

22.10.2020

Сьогодні, 22 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 8 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: екологічна мама Рита, глянцево-ідеальна інстамама Дана, зразкова дружина мусульманина Уляна чи весела мама-вигадниця Оксана? Відповідь знайдете в матеріалі.

супермама

У перший день учасниці вирушили в гості до екомами Рити, яка відповідально ставиться до виховання своєї дитини. Її сім’я не вживає м’яса та сортує сміття. Рита віддає перевагу альтернативній медицині: в її оселі немає аптечки, а народжувала вона у ванній під наглядом доули. Щоправда, учасниці не схвалили такі погляди і розкритикували екомаму.

Другого дня конкурентки вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-вигадниці Оксани, яка через ігри допомагає своїй дочці пізнавати навколишній світ. Однак учасницям здалося, що деякі ігри, які Оксана пропонує своїй дитині, небезпечні.

супермама

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Третьою гостей приймала глянцево-ідеальна інстамама Дана, яка проводить з телефоном практично весь вільний час. Однак конкуренткам здалося, що Дана зовсім не займається вихованням свого сина і його розвиток не дотягує до вікових норм.

Останньою учасниці оцінювали зразкову дружину мусульманина Уляну, яка повністю присвятила себе дому і родині, в той час як її чоловік живе собі на втіху. Після спілкування конкуренткам здалося, що Уляна нещасна, адже займається тільки побутом і не реалізується в професійному плані.

То котра з учасниць здобула заповітне звання супермами? У фіналі після оцінок найбільше балів набрала екомама. Ведучий проєкту Дмитро Карпачов також віддав їй свої бонусні бали. Тож Рита впевнено перемогла!

супермама

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