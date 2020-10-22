Сегодня, 22 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 8 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: экологическая мама Рита, глянцево-идеальная инстамама Дана, примерная жена мусульманина Ульяна или веселая мама-выдумщица Оксана? Ответ найдете в материале.

В первый день участницы отправились в гости к экомаме Рите, которая ответственно подходит к воспитанию своего ребенка. Ее семья не употребляет в пищу мясо, сортирует мусор. Рита отдает предпочтение альтернативной медицине: в ее доме нет аптечки, а рожала она в ванной под присмотром доулы. Правда, участницы не одобрили подобные взгляды и раскритиковали экомаму.

Во второй день конкурентки отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-выдумщицы Оксаны, которая через игры помогает своей дочери познавать окружающий мир. Однако участницам показалось, что некоторые игры, которые Оксана предлагает своему ребенку, — небезопасны.

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Третьей принимала гостей глянцево-идеальная инстамама Дана, которая проводит с телефоном практически все свободное время. Однако конкуренткам показалось, что Дана совсем не занимается воспитанием своего сына и его развитие не дотягивает до возрастных норм.

Последней участницы оценивали примерную жену мусульманина Ульяну, которая полностью посвятила себя дому и семье, в то время как ее муж живет в свое удовольствие. После общения конкуренткам показалось, что Ульяна несчастна, ведь занимается только бытом и не реализуется в профессиональном плане.

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? В финале больше всего баллов набрала экомама. Ведущий проекта Дмитрий Карпачев также отдал ей свои бонусные баллы. Так что Рита уверенно победила!

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