Сьогодні, 22 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 8 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать інспектувати материнство, хазяйновитість і самореалізацію останньої матусі цього тижня — зразкової дружини мусульманина Уляни. Жінка повністю підкорилася мусульманським традиціям і виховує свою дочку в покірності. Та як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Уляна — консервативна мама. Вона заміжня за іноземцем, сім’я разом живе в Києві. Чоловік отримує відсотки від бізнесу на батьківщині, а в Україні багато часу займається спортом, відпочиває, зустрічається з друзями. Уляна ж увесь час проводить з донечкою. Які правила в сім’ї встановив чоловік-мусульманин? І як це впливає на розвиток дитини? — З’ясують суперниці. А також хто з учасниць цього тижня стане супермамою, буде відомо вже сьогодні.

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У 8 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

У яких жорстких умовах Уляна змушена виховувати свою дочку?

Скільки часу Уляна витрачає на прибирання в будинку і приготування їжі?

Ким до заміжжя працювала Уляна?

Які подробиці про життя мусульманина розповість чоловік Уляни?

Хто отримає звання супермами цього тижня?

Video: «Супермама» 2 сезон 8 випуск від 22.10.2020: Чим дивуватиме своїх конкуренток дружина мусульманина Уляна? Супермама 2 сезон 8 випуск: Чим дивуватиме своїх конкуренток дружина мусульманина Уляна? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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