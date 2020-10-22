«Супермама» 2 сезон 8 випуск від 22.10.2020: Чим дивуватиме своїх конкуренток дружина мусульманина Уляна?
Сьогодні, 22 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 8 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать інспектувати материнство, хазяйновитість і самореалізацію останньої матусі цього тижня — зразкової дружини мусульманина Уляни. Жінка повністю підкорилася мусульманським традиціям і виховує свою дочку в покірності. Та як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.
Уляна — консервативна мама. Вона заміжня за іноземцем, сім’я разом живе в Києві. Чоловік отримує відсотки від бізнесу на батьківщині, а в Україні багато часу займається спортом, відпочиває, зустрічається з друзями. Уляна ж увесь час проводить з донечкою. Які правила в сім’ї встановив чоловік-мусульманин? І як це впливає на розвиток дитини? — З’ясують суперниці. А також хто з учасниць цього тижня стане супермамою, буде відомо вже сьогодні.
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У 8 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- У яких жорстких умовах Уляна змушена виховувати свою дочку?
- Скільки часу Уляна витрачає на прибирання в будинку і приготування їжі?
- Ким до заміжжя працювала Уляна?
- Які подробиці про життя мусульманина розповість чоловік Уляни?
- Хто отримає звання супермами цього тижня?
Video: «Супермама» 2 сезон 8 випуск від 22.10.2020: Чим дивуватиме своїх конкуренток дружина мусульманина Уляна?
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