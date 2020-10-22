Сегодня, 22 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 8 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся инспектировать материнство, хозяйственность и самореализацию последней из мамочек этой недели — примерной жены мусульманина Ульяны. Женщина полностью покорилась мусульманским традициям и воспитывает свою дочь в покорности. Но как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Ульяна — консервативная мама. Она замужем за иностранцем, семья вместе живет в Киеве. Муж получает проценты от бизнеса на родине, а в Украине много времени занимается спортом, отдыхает, встречается с друзьями. Ульяна же все время проводит с доченькой. Какие правила в семье установил муж-мусульманин? И как это влияет на развитие ребенка? — Выяснят соперницы. А также кто из участниц этой недели станет супермамой, будет известно уже сегодня.

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В 8 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

В каких жестких условиях Ульяна вынуждена воспитывать свою дочь?

Сколько времени Ульяна тратит на уборку в доме и готовку еды?

Кем до замужества работала Ульяна?

Какие подробности о жизни мусульманина расскажет муж Ульяны?

Кто получит звание супермамы на этой неделе?

Video: «Супермама» 2 сезон 8 выпуск от 22.10.2020: Чем будет удивлять своих конкуренток жена мусульманина Ульяна? Супермама 2 сезон 8 выпуск: Чем будет удивлять своих конкуренток жена мусульманина Ульяна? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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