Сьогодні, 21 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 7 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать інспектувати материнство, хазяйновитість і самореалізацію глянцевої інстамами Дани, яка не уявляє свого життя без соціальних мереж, постійно записує сторіз і транслює життя свого однорічного сина назагал. Але як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Глянцева інстамама Дана завжди має ідеальний вигляд і проводить з телефоном 24/7, адже в неї понад 300 тисяч підписників. Життя сім’ї завжди транслюється в Мережу, а в Макара, якому лише рік і чотири місяці, вже є власна сторінка в Instagram! Чи не позначається це негативно на розвитку хлопчика?

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У 7 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на те, що в однорічного Макара вже є власний акаунт в Instagram?

Чому конкурентки не оцінили методики розвитку, які застосовує Дана для свого сина?

Як відреагують Дана та її чоловік на заяву учасниць про те, що Макар відстає в розвитку?

Чому конкуренткам здалося, що Дана забагато часу приділяє собі і не займається вихованням дитини?

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