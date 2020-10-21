«Супермама» 2 сезон 7 випуск від 21.10.2020: Чи достатньо часу інстамама Дана приділяє своєму синові
Сьогодні, 21 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 7 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать інспектувати материнство, хазяйновитість і самореалізацію глянцевої інстамами Дани, яка не уявляє свого життя без соціальних мереж, постійно записує сторіз і транслює життя свого однорічного сина назагал. Але як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.
Глянцева інстамама Дана завжди має ідеальний вигляд і проводить з телефоном 24/7, адже в неї понад 300 тисяч підписників. Життя сім’ї завжди транслюється в Мережу, а в Макара, якому лише рік і чотири місяці, вже є власна сторінка в Instagram! Чи не позначається це негативно на розвитку хлопчика?
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У 7 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- Як учасниці відреагують на те, що в однорічного Макара вже є власний акаунт в Instagram?
- Чому конкурентки не оцінили методики розвитку, які застосовує Дана для свого сина?
- Як відреагують Дана та її чоловік на заяву учасниць про те, що Макар відстає в розвитку?
- Чому конкуренткам здалося, що Дана забагато часу приділяє собі і не займається вихованням дитини?
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