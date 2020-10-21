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«Супермама» 2 сезон 7 выпуск от 21.10.2020: Достаточно ли времени инстамама Дана уделяет своему сыну

21.10.2020

Сегодня, 21 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 7 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся инспектировать материнство, хозяйственность и самореализацию глянцевой инстамамы Даны, которая не мыслит своей жизни без социальных сетей, постоянно записывает сториз и транслирует жизнь годовалого сына на всеобщее обозрение. Но как оценит такой подход эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Глянцевая инстамама Дана всегда выглядит идеально и проводит с телефоном 24/7, ведь у нее более 300 тысяч подписчиков. Жизнь семьи транслируется в Сеть, а у Макара, которому всего год и четыре месяца, уже есть собственная страница в Instagram! Не сказывается ли это негативно на развитии мальчика?

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В 7 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы отреагируют на то, что у годовалого Макара уже есть собственный аккаунт в Instagram?
  • Почему конкурентки не оценили методики развития, которые использует Дана для своего сына?
  • Как отреагируют Дана и ее муж на заявление участниц о том, что Макар отстает в развитии?
  • Почему конкуренткам показалось, что Дана слишком много времени уделяет себе и не занимается воспитанием ребенка?

 

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