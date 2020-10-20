Сьогодні, 20 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». На другий день учасниці вирушать у гості до мами-вигадниці Оксани. Жінка виховує 3-річну доньку і проводить із нею 90% вільного часу, практично цілодобово розважаючи Ярославу. Чи правильно це? Як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

35-річна Оксана разом із чоловіком Михайлом виховує 3-річну дочку. Мама зізнається, що постійно перебуває в русі. Це і робота, і хобі, і різні інтереси, і ведення соцмереж, й організування свят. Їхній з маленькою Ярославою стандартний день — справжнє свято! Тут і мильні бульбашки, і слайми, і блискітки… 90% вільного часу мама з дочкою проводить граючись — саме так Оксана розвиває дитину. Чи будуть зауваження до такого вибору в Дмитра Карпачова?

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У 6 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що Ярослава не розуміє особистих кордонів інших людей?

Чи правильно те, що Оксана проводить із дочкою майже весь свій вільний час?

Чому між учасницями розгорілася суперечка щодо ігор, які Оксана запропонувала своїй доньці?

Як Оксана відреагує на заяву про те, що її чоловікові не подобається її тіло?

Video: «Супермама» 2 сезон 6 випуск від 20.10.2020: Чим здивує учасниць мама-вигадниця Оксана Супермама 2 сезон 6 випуск: Чим здивує учасниць мама-вигадниця Оксана? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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