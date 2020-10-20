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«Супермама» 2 сезон 6 випуск від 20.10.2020: Чим здивує учасниць мама-вигадниця Оксана

20.10.2020

Сьогодні, 20 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». На другий день учасниці вирушать у гості до мами-вигадниці Оксани. Жінка виховує 3-річну доньку і проводить із нею 90% вільного часу, практично цілодобово розважаючи Ярославу. Чи правильно це? Як оцінить такий підхід експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

супермама

35-річна Оксана разом із чоловіком Михайлом виховує 3-річну дочку. Мама зізнається, що постійно перебуває в русі. Це і робота, і хобі, і різні інтереси, і ведення соцмереж, й організування свят. Їхній з маленькою Ярославою стандартний день справжнє свято! Тут і мильні бульбашки, і слайми, і блискітки… 90% вільного часу мама з дочкою проводить граючись саме так Оксана розвиває дитину. Чи будуть зауваження до такого вибору в Дмитра Карпачова?

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У 6 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасницям здалося, що Ярослава не розуміє особистих кордонів інших людей?
  • Чи правильно те, що Оксана проводить із дочкою майже весь свій вільний час?
  • Чому між учасницями розгорілася суперечка щодо ігор, які Оксана запропонувала своїй доньці?
  • Як Оксана відреагує на заяву про те, що її чоловікові не подобається її тіло?

Video: «Супермама» 2 сезон 6 випуск від 20.10.2020: Чим здивує учасниць мама-вигадниця Оксана

Супермама 2 сезон 6 випуск: Чим здивує учасниць мама-вигадниця Оксана? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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