Сегодня, 20 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 5 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Во второй день участницы отправятся в гости к маме-выдумщице Оксане. Женщина воспитывает 3-летнюю дочь и проводит с ней 90% свободного времени, практически круглосуточно развлекая Ярославу. Но правильно ли это? Как оценит такую точку зрения эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

35-летняя Оксана вместе с супругом Михаилом воспитывает 3-летнюю дочь. Мама признается, что постоянно находится в движении. Это и работа, и хобби, и разные интересы, и ведение соцсетей, и организация праздников. Их с маленькой Ярославой стандартный день – настоящий праздник! Здесь и мыльные пузыри, и слаймы, и блестки… 90% свободного времени мама с дочерью проводят в играх – именно так Оксана развивает малышку. Будут ли замечания к такому выбору у Дмитрия Карпачева?

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В 6 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницам показалось, что Ярослава не понимает личных границ окружающих?

Правильно ли то, что Оксана проводит с дочкой почти все свое свободное время?

Почему между участницами разгорелся сильный спор относительно игр, которые Оксана предложила своей дочке?

Как Оксана отреагирует на заявление о том, что ее мужу не нравится ее тело?

Video: «Супермама» 2 сезон 6 выпуск от 20.10.2020: Чем удивит участниц мама-выдумщица Оксана Супермама 2 сезон 6 выпуск: Чем удивит участниц мама-выдумщица Оксана? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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