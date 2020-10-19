У четвер закінчився перший тиждень другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки бонусним балам від ведучого Дмитра Карпачова перемогла мама великого бізнесу Олена. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті і як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Я знаю, що дуже багато правильних речей вкладаю у виховання дітей, і мені хотілося поділитися цими знаннями з іншими мамами. Адже дуже важливо, що мама робить, що каже, чим займається в житті. Це впливає на те, ким виросте дитина.

Яке враження на вас справили учасниці?

Олена Гребенюк — прекрасна людина. Ми з нею підтримуємо зв’язок. Шкода, що вона не може сепаруватися від мами в 45 років, але як з людиною мені з нею було приємно спілкуватися.

Історія життя Лілі мені нагадала фільм «Джокер». Правда більш лайтову його версію. Мені здається, їй потрібно задуматися…. Хоча душа її дитини — Мартіна — прийшла до неї, щоб прожити такий досвід, так що все як є.

Що стосується Лери, то я за те, щоб ростити дітей у любові, а не в жорсткості. І моя донька принцеса, у неї — ні. У кожному разі, це її сім’я і донька, вона сама вирішить, як їй краще.

Чи змінилося щось після проєкту?

Так! Змінилося! Я вдячна Дмитру Карпачову, що він прискорив процес моєї трансформації. У житті були ретрити, які однозначно допомогли мені почати жити по-іншому, більш щасливим життям. А зараз я пішла до психоаналітика. Психоаналіз — це дослідження несвідомих переконань, які впливають на життя людини, на ухвалення рішень, на щоденний вибір. Тиждень тому я вирішила, що няня вже не буде жити з нами. Тепер я щодня ввечері вкладатиму діток сама, а няня переходить у формат учительки, вона приходитиме на 4―5 годин у день, щоб займатися з дітками і готувати їжу. Тепер я ще більше часу буду з моїми любими дітьми.

Учасниці під час випуску казали, що ви трохи холодна і приховуєте свої емоції. Що можете сказати про це?

Скажу одне: бути щасливим — це рішення.

Як по-вашому, хто така супермама?

Супермама — це мама, яка приймає унікальність своєї дитини, яка не принижує своїх дітей, не б’є. Це мама, яка розуміє: щоб дитина виросла щасливою, потрібно своїми діями і, особливо, своїм прикладом показати їй, як це зробити.

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