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«Супермама» Елена: После проекта моя жизнь изменилась!

19.10.2020

В четверг закончилась первая неделя второго сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря бонусным баллам от ведущего  Дмитрия Карпачева победила мама большого бизнеса Елена. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале. 

супермама

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Почему решили принять участие в проекте?

Я знаю, что очень много правильных вещей вкладываю в воспитание детей, и мне хотелось поделиться этими знаниями с другими мамами. Ведь очень важно, что мама делает, что говорит, чем занимается в жизни. Это влияет на то, кем вырастет ребенок.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Алена Гребенюк — прекрасный человек. Мы с ней поддерживаем связь. Жаль, что она не может сепарироваться от мамы в 45 лет, но как с человеком мне с ней было приятно общаться.

История жизни Лили мне напомнила фильм «Джокер». Правда, более лайтовая версия. Мне кажется, ей нужно задуматься…. Хотя душа ее ребенка — Мартина — пришла к ней, чтобы прожить такой опыт, так что все как есть.

Что касается Леры, то я за то, чтобы растить детей в любви, а не в жесткости. И моя дочь принцесса, у нее — нет. В любом случае, это ее семья и дочка, она сама решит, как ей лучше.

супермама

Изменилось ли что-то после проекта?

Да! Изменилось! Я благодарна Дмитрию Карпачеву, что он ускорил процесс моей трансформации. В жизни были ретриты, которые однозначно помогли мне начать жить по-другому, более счастливой жизнью. А сейчас я пошла к психоаналитику. Психоанализ — это исследование бессознательных убеждений, которые влияют на жизнь человека, на принятие решений, на ежедневный выбор. Неделю назад я приняла решение, что няня уже не будет жить с нами. Теперь я каждый день вечером буду укладывать деток сама, а няня переходит в формат учительницы, она будет приходить на 4―5 часов в день, чтобы заниматься с детками и готовить кушать. Теперь я еще больше времени буду с моими любимыми детьми.

Участницы во время выпуска говорили, что вы немного холодная и скрываете свои эмоции. Что можете сказать по этому поводу?

Скажу одно: быть счастливым — это решение.

Как по-вашему, кто такая супермама? 

Супермама — это мама, которая принимает уникальность своего ребенка, которая не унижает своих детей, не бьет. Это мама, которая понимает: чтобы ребенок вырос счастливым, нужно своими действиями и, особенно, своим примером показать ему, как это сделать. 

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