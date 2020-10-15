Сьогодні, 15 жовтня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 4 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: мама-енерджайзер Валерія, оперна діва Олена, мама великого бізнесу Олена чи мама зірки Лілія? Відповідь знайдете в матеріалі.

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-енерджайзера Валерії, яка виховує свою 12-річну дочку, як в армії. Але при цьому Лера вважає, що в неї з дочкою дуже довірливі стосунки. Конкурентки оцінили її методи виховання, а також дізналися трагічну історію, яка сталася з її коханим чоловіком під час карантину.

На другий день учасниці вирушили оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами зірки Лілії. Вона дуже любить свого 7-річного сина Мартіна. Хлопчик у такому юному віці вже заробляє непогані гроші, знімаючись у рекламі. Однак учасницям здалося, що Лілія забагато часу присвячує дитині і зовсім забула про себе.

На третій день конкурентки побували в гостях у оперної діви Олени. Жінка живе з мамою, яка допомагає виховувати 12-річну доньку. Як здалося учасницям, Ліза некомфортно почувається вдома, адже бабуся постійно контролює її життя і не дозволяє приводити до себе друзів.

Останньою приймала гостей мама великого бізнесу Олена. Жінка успішно керує чотирма бізнесами, а виховувати двох дітей їй допомагає няня.

Так хто ж з учасниць отримав заповітне звання супермами? Кому експерт із питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? У фіналі після оцінок найбільше балів набрала Валерія. Та завдяки бонусним балам від ведучого проєкту Дмитра Карпачова перемогу здобула мама великого бізнесу Олена.

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