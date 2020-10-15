Сегодня, 15 октября, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-энерджайзер Валерия, оперная дива Алена, мама большого бизнеса Елена или мама звезды Лилия? Ответ найдете в материале.

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В первый день участницы отправились в гости к маме-энерджайзеру Валерии, которая воспитывает свою 12-летнюю дочь, как в армии. Но при этом Лера считает, что у нее с дочерью очень доверительные отношения. Конкурентки оценили ее методы воспитания, а также узнали трагическую историю, которая произошла с ее любимым мужчиной во время карантина.

Во второй день участницы отправились оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы звезды Лилии. Она очень любит своего 7-летнего сына Мартина. Мальчик в столь юном возрасте уже зарабатывает неплохие деньги с помощью съемок в рекламе. Однако участницам показалось, что Лилия слишком много времени посвящает ребенку и совсем забыла о себе.

На третий день конкурентки побывали в гостях у оперной дивы Алены. Женщина живет с мамой, которая помогает воспитывать 12-летнюю дочь. Как показалось участницам, Лиза чувствует себя некомфортно дома, ведь бабушка постоянно контролирует ее жизнь и не разрешает приводить в дом друзей.

Последней принимала гостей мама большого бизнеса Елена. Женщина успешно управляет четырьмя бизнесами, а воспитывать двоих детей ей помогает няня.

Так кто же из участниц получил заветное звание супермамы? Кому эксперт по вопросам детской возрастной психологии отдал свои бонусные баллы? В финале после оценок больше всего баллов набрала Валерия. Но благодаря бонусным баллам от ведущего проекта Дмитрия Карпачева победу одержала мама большого бизнеса Елена.

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