Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 2 сезон 4 випуск від 15.10.2020: Які принципи виховання пропагує бізнес-мама Олена?

15.10.2020

Сьогодні, 15 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість останньої конкурентки бізнес-мами Олени. Жінка вважає, що не можна займатися вихованням дітей на шкоду особистій реалізації. Але як оцінить таку позицію експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці ― в матеріалі.

супермама

Сьогодні стане відомо, хто здобуде звання «супермама» цього тижня! Але перед цим героїні вирушать у гості до бізнес-мами Олени. Учасниця керує чотирма бізнесами, а також виховує сина і дочку. Олена вважає, що не можна займатися дітьми на шкоду особистій реалізації. З дитинства вона прищеплює Марку і Лізі правильне ставлення до грошей і до життя. Займається з дітьми і готує їжу няня. Чи позначається це на близькості стосунків між матір’ю і дітьми, розповість ведучий проєкту Дмитро Карпачов.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 3 випуск: Фотографія Й.Сталіна та іграшкова бджілка за подругу — у яких умовах живе дочка оперної діви?

У 4 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці відреагують на те, що з дітьми бізнес-мами Олени займається тільки няня?
  • Чому Олена залишила дітей та чоловіка і поїхала в Італію на відпочинок?
  • Як оцінить методи виховання бізнес-мами Олени Дмитро Карпачов?
  • Хто отримає звання «супермама» цього тижня?

Video: «Супермама» 2 сезон 4 випуск від 15.10.2020: Які принципи виховання пропагує бізнес-мама Олена?

Супермама 2 сезон 4 випуск: Які принципи виховання пропагує бізнес-мама Олена? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить