Сьогодні, 15 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 4 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість останньої конкурентки — бізнес-мами Олени. Жінка вважає, що не можна займатися вихованням дітей на шкоду особистій реалізації. Але як оцінить таку позицію експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці ― в матеріалі.

Сьогодні стане відомо, хто здобуде звання «супермама» цього тижня! Але перед цим героїні вирушать у гості до бізнес-мами Олени. Учасниця керує чотирма бізнесами, а також виховує сина і дочку. Олена вважає, що не можна займатися дітьми на шкоду особистій реалізації. З дитинства вона прищеплює Марку і Лізі правильне ставлення до грошей і до життя. Займається з дітьми і готує їжу няня. Чи позначається це на близькості стосунків між матір’ю і дітьми, розповість ведучий проєкту Дмитро Карпачов.

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У 4 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на те, що з дітьми бізнес-мами Олени займається тільки няня?

Чому Олена залишила дітей та чоловіка і поїхала в Італію на відпочинок?

Як оцінить методи виховання бізнес-мами Олени Дмитро Карпачов?

Хто отримає звання «супермама» цього тижня?

Video: «Супермама» 2 сезон 4 випуск від 15.10.2020: Які принципи виховання пропагує бізнес-мама Олена? Супермама 2 сезон 4 випуск: Які принципи виховання пропагує бізнес-мама Олена? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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