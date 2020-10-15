Сегодня, 15 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 4 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать материнство, самореализацию и хозяйственность последней из конкуренток ― бизнес-мамы Елены. Женщина считает, что нельзя заниматься воспитанием детей в ущерб личной реализации. Но как оценит такую точку зрения эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» на этой неделе! Но перед этим героиням предстоит отправиться в гости к бизнес-маме Елене. Участница руководит четырьмя бизнесами, а также воспитывает сына и дочь. Елена считает, что нельзя заниматься детьми в ущерб личной реализации. С детства она прививает Марку и Лизе правильное отношение к деньгам и к жизни. Занимается с детьми и готовит им кушать няня. Не отражается ли это на близости отношений между матерью и детьми, расскажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев.

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В 4 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на то, что с детьми бизнес-мамы Елены занимается только няня?

Почему Елена оставила детей и мужа и уехала в Италию на отдых?

Как оценит методы воспитания бизнес-мамы Елены Дмитрий Карпачев?

Кто получит звание «супермама» на этой неделе?

Video: «Супермама» 2 сезон 4 выпуск от 15.10.2020: Какие принципы воспитания пропагандирует бизнес-мама Елена? Супермама 2 сезон 4 выпуск: Какие принципы воспитания пропагандирует бизнес-мама Елена? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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