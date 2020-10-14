Сьогодні, 14 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 3 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість оперної діви Олени. Жінка виховує свою дочку разом із бабусею і стверджує, що для неї найважливіше — сім’я. Однак учасниці побачили зовсім іншу картину. Але які висновки зробить експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

Сьогодні учасниці вирушать у гості до оперної діви — Олени Гребенюк. Героїня виховує 12-річну доньку Лізу. Мама намагається в будь-яких ситуаціях підтримувати дочку, а також проводити з нею багато часу. Разом із ними живе мама Олени. У жіночому колективі завжди панує любов, взаєморозуміння і затишок. Сім’я для них завжди на першому місці. Але чи таким позитивним буде вердикт ведучого проєкту і суперниць?

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У 3 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому дочка оперної співачки страждала від знущань однолітків у школі?

Яким чином бабуся Лізи намагається контролювати не тільки життя своєї дочки, а й життя своєї внучки?

Чому Лізі не можна приводити додому друзів і весело проводити з ними час?

Чому в кімнаті Лізи практично немає її речей, зате є фотографія Й. Сталіна?

Video: «Супермама» 2 сезон 3 випуск від 14.10.2020: Чому родина оперної співачки живе практично в тоталітарному режимі? Супермама 2 сезон 3 випуск: Чому родина оперної співачки живе практично в тоталітарному режимі? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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