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«Супермама» 2 сезон 3 выпуск от 14.10.2020: Почему семья оперной певицы живет практически в тоталитарном режиме?

14.10.2020

Сегодня, 14 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 3 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать материнство, самореализацию и хозяйственность оперной дивы Алены Гребенюк. Женщина воспитывает свою дочь вместе с мамой и утверждает, что для нее самое главное — семья. Однако участницы увидели совсем другую картину. Но какие выводы сделает эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

супермама

Сегодня участницы отправятся в гости к оперной диве – Алене Гребенюк. Героиня воспитывает 12-летнюю дочь Лизу. Мама старается в любых ситуациях поддерживать дочь, а также проводить с ней много времени. Вместе с ними живет и мама Алены. В женском коллективе всегда царит любовь, взаимопонимание и уют. Семья для них всегда на первом месте. Но таким ли положительным будет вердикт ведущего проекта и соперниц? 

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В 3 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Почему дочь оперной певицы страдала от издевательств сверстников в школе?
  • Каким образом бабушка Лизы пытается контролировать не только жизнь своей дочери, но и жизнь своей внучки?
  • Почему Лизе нельзя приводить домой друзей и весело проводить с ними время?
  • Почему в комнате Лизы практически нет ее вещей, зато есть фотография Сталина?

Video: «Супермама» 2 сезон 3 выпуск от 14.10.2020: Почему семья оперной певицы живет практически в тоталитарном режиме?

Супермама 2 сезон 3 выпуск: Почему семья оперной певицы живет практически в тоталитарном режиме? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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