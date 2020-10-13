Сьогодні, 13 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 2 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушать оцінювати материнство, самореалізацію і хазяйновитість мами зірки Лілії. Жінка присвятила всю себе материнству: вона свідомо відмовляється від побачень і зізналася, що «запала» б на власного сина, коли він виросте. Як прокоментує таку позицію експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці – в матеріалі.

Другою в гості запрошує Лілія – ​​мама 7-річного Мартіна. Хлопчик – юна зірка, він знімається в рекламах в Україні і за кордоном. За словами учасниці, Мартін – маленький чоловік, який уже сам заробляє гроші! Мама виховує сина сама і віддає йому всю себе. Лілія не соромиться того факту, що Мартін – «залюблена» дитина. Вона готова відкласти всі свої справи і бути поруч із сином. Героїня впевнена, що виховує ідеального чоловіка.

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У 2 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому Лілія вже зараз визнає, що страждатиме на свекроз і вже налаштована проти майбутньої невістки?

Скільки вже заробляє Мартін, і чому мама не дозволяє йому витрачати власні гроші?

Який лист для свого сина написала Лілія, і чому інші учасниці були шоковані його змістом?

Чому Лілія категорично проти побачень із чоловіками?

Video: «Супермама» 2 сезон 2 випуск від 13.10.2020: Мама зірки Лілія зізналася, що «запала» б на власного сина Супермама 2 сезон 1 випуск: Мама зірки Лілія зізналася, що «запала» б на власного сина? Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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