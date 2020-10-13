Сегодня, 13 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 2 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправятся оценивать материнство, самореализацию и хозяйственность мамы звезды Лилии. Женщина посвятила всю себя материнству: она осознанно отказывается от свиданий и призналась, что «запала» бы на собственного сына, когда он вырастет. Как прокомментирует такую позицию эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале.

Второй в гости приглашает Лилия – мама 7-летнего Мартина. Мальчик – юная звезда, он снимается в рекламах в Украине и за рубежом. По словам участницы, Мартин – маленький мужчина, который уже сам зарабатывает деньги! Мама воспитывает сына одна и отдает ему всю себя. Лилия не стесняется того факта, что Мартин – «залюбленный» ребенок. Она готова отложить все свои дела и быть рядом с сыном. Героиня уверена, что воспитывает идеального мужчину.

Больше по теме: «Супермама»: интересные факты о премьере второго сезона реалити

Во 2 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему Лилия уже сейчас признает, что будет страдать свекрозом и уже против будущей невестки?

Сколько уже зарабатывает Мартин, и почему мама не разрешает ему тратить эти деньги?

Какое письмо для своего сына написала Лилия, и почему другие участницы были шокированы его содержанием?

Почему Лилия категорически против свиданий с мужчинами?

Video: «Супермама» 2 сезон 2 выпуск от 13.10.2020: Мама звезды Лилия призналась, что «запала» бы на собственного сына Супермама 2 сезон 2 выпуск: Мама звезды Лилия призналась, что «запала» бы на собственного сына? Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.