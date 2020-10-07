«Супермама»: интересные факты о премьере второго сезона реалити

12 октября в 18:00 на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. Каким будет новый сезон ― читайте в материале.

Каждую неделю новая четверка мамочек с разными принципами воспитания будут бороться за победу. Героини отправятся в гости друг к другу, а после ― выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супермама».

«В новом сезоне зрителей СТБ ждет еще больше удивительных женщин с их неповторимыми историями и взглядами на воспитание детей! Все наши героини проходят тщательный кастинг, и среди них мы выбираем тех, кому есть что рассказать и чем поделиться. У всех наших участниц есть своя правда и свой собственный взгляд на материнство», ― рассказывает руководитель проекта Мария Белая.

Во втором сезоне реалити расширит свою географию. Так, советами и лайфхаками в воспитании детей поделятся мамы из Киева, Одессы, Харькова и Днепра.

Участницей премьерной недели реалити станет оперная дива ― Алена Гребенюк. Она поборется за победу с мамой-энерджайзером Валерией, которая муштрует дочь, как в армии, мамой в большом бизнесе Еленой, которая прививает детям правильное отношение к деньгам, и мамой звезды Лилией, сын которой в 7 лет имеет далеко не детские гонорары.

Ведущим проекта останется эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Как и прежде, он даст ценные советы, которые пригодятся не только героиням программы, но и каждой маме.

Проект поможет каждой женщине посмотреть на материнство по-новому, узнать полезные лайфхаки героинь, получить ценные советы по воспитанию детей и другим аспектам жизни.

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Не пропустите премьеру второго сезона психологического реалити «Супермама» уже с 12 октября, с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.

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