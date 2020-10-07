«Супермама»: цікаві факти про прем’єру другого сезону реаліті

12 жовтня о 18:00 на СТБ відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама», в рамках якого мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Яким буде новий сезон — читайте в матеріалі.

Щотижня нова четвірка матусь із різними принципами виховання боротиметься за перемогу. Героїні вирушать у гості одна до одної, а після — виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі тижня свою оцінку поставить і ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супермама».

«У новому сезоні на глядачів СТБ чекає ще більше дивовижних жінок із їхніми неповторними історіями і поглядами на виховання дітей! Усі наші героїні проходять ретельний кастинг, і серед них ми вибираємо тих, кому є що розповісти і чим поділитися. У всіх наших учасниць є своя правда і свій власний погляд на материнство», — розповідає керівниця проєкту Марія Біла.

У другому сезоні реаліті розширить свою географію. Так, порадами та лайфхаками у вихованні дітей поділяться мами з Києва, Одеси, Харкова та Дніпра.

Учасницею прем’єрного тижня реаліті стане оперна діва — Олена Гребенюк. Вона боротиметься за перемогу з мамою-енерджайзером Валерією, яка муштрує свою дочку, як в армії, мамою у великому бізнесі Оленою, яка прищеплює дітям правильне ставлення до грошей, і мамою зірки Лілією, син якої у 7 років має зовсім не дитячі гонорари.

Ведучим проєкту залишиться експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Як і раніше, він дасть цінні поради, які стануть у пригоді не тільки героїням реаліті, але й кожній мамі.

Проєкт допоможе кожній жінці подивитися на материнство по-новому, дізнатися корисні лайфхаки героїнь, отримати цінні поради щодо виховання дітей та інших аспектів життя.

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Не пропустіть прем’єру другого сезону психологічного реаліті «Супермама» вже з 12 жовтня, з понеділка по четвер, о 18:00 на СТБ.

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