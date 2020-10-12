12 жовтня о 18:00 на СТБ відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама», у рамках якого мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей позмагаються за звання найкращої. Напередодні прем’єри своїми сімейними секретами поділилася мама двох дітей, ведуча ток-шоу «Таємниці ДНК» і аналітичної програми «Вікна-новини» на СТБ Тетяна Висоцька.

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Телеведуча відповіла на шість запитань про виховання дітей і розповіла, чи вважає себе супермамою.

Супермама в сучасному світі – це …

Ну, не дуже люблю говорити про ідеал… Принаймні треба прагнути бути розуміючою, гнучкою, мудрою і, головне, люблячою!

Чи вважаєте ви себе супермамою? Чому?

Не вважаю якраз тому, що можна зробити супервчинок сьогодні, а завтра з тріском провалитися. Тому важливо намагатися сьогодні стати кращою, вчитися і визнавати помилки.

Які головні принципи виховання у вашій родині? На що ви спиралися в них – досвід ваших батьків, літературу чи власні погляди на життя?

Спочатку на книжки і батьків, потім шукала свій шлях. Для мене дуже важлива доброзичлива і довірлива атмосфера, з чіткими червоними лініями і взаємоповагою. Це те, до чого я завжди прагну.

Чи є якісь лайфхаки у спілкуванні з дітьми?

Усі лайфхаки з розряду «пропонувати дитині вигідний для батьків вибір» у мене з тріском провалювалися. Діти дуже люблять щирість, і це головний лайфхак, як на мене.

Чого б ви ніколи не дозволили своїй дитині?

Насилля до тварин.

Про що обов’язково варто пам’ятати кожній мамі?

Уникнути помилок не вдається ніколи. Але важливо дарувати дітям стільки світла і тепла, щоб вони навчилися бачити життя у світлих кольорах. Ну, і не забувати говорити дитині: «Я тебе люблю і завжди поряд»!

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Дізнайтеся більше цінних порад про виховання дітей у реаліті «Супермама» ― дивіться з 12 жовтня, з понеділка по четвер, о 18:00 на СТБ.

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