Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая: 6 мыслей о материнстве и воспитании детей

12 октября в 18:00 на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама», в рамках которого мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей посоревнуются за звание лучшей. В преддверии премьеры своими семейными секретами поделилась мама двоих детей, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ Татьяна Высоцкая.

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Телеведущая ответила на шесть вопросов о воспитании детей и рассказала, считает ли себя супермамой.

Супермама в современном мире – это…

Ну, не очень люблю говорить об идеалах… По крайней мере, нужно стремиться быть понимающей, гибкой, мудрой и, главное, любящей!

Считаете ли вы себя супермамой? Почему?

Не считаю как раз потому, что можно совершить суперпоступок сегодня, а завтра с треском провалиться. Поэтому важно стараться сегодня стать лучше, учиться и признавать ошибки.

Какие главные принципы воспитания в вашей семье? На что вы опирались в них – опыт ваших родителей, литературу или собственные взгляды на жизнь?

Сначала на книжки и родителей, потом искала свой путь. Для меня очень важна доброжелательная и доверительная атмосфера, с чёткими красными линиями и взаимоуважением. Это то, к чему я всегда стремлюсь.

Есть ли какие-то лайфхаки в общении с детьми?

Все лайфхаки из разряда «предлагать ребёнку выгодный для родителей выбор» у меня с треском проваливались. Дети очень любят искренность, и это главный лайфхак, по-моему.

Чего вы никогда не позволили бы своему ребенку?

Насилия по отношению к животным.

О чем обязательно стоит помнить каждой маме?

Избежать ошибок не удаётся никогда. Но важно дарить детям столько света и тепла, чтобы они научились видеть жизнь в светлых цветах. Ну, и не забывать говорить ребёнку «Я тебя люблю и всегда рядом»!

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Узнайте больше ценных советов о воспитании детей в рамках реалити «Супермама» – смотрите с 12 октября, с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ.

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