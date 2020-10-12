Сьогодні, 12 жовтня, о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Четвірка мам із Києва розпочне боротьбу за заповітне звання. Цього тижня за перемогу змагатимуться: мама-енерджайзер, оперна діва, мама великого бізнесу і мама зірки. І першою конкуренток прийматиме мама-енерджайзер Валерія, яка виховує свою 12-річну дочку, наче в армії. Та чи правильно це? І як прокоментує таку позицію експерт із питань дитячої вікової психології і ведучий проєкту Дмитро Карпачов? Усі подробиці — в матеріалі.

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Сьогодні відбудеться прем’єра другого сезону психологічного реаліті «Супермама». У боротьбі за заповітне звання схрестять свої мечі мама-енерджайзер Валерія, оперна діва Олена, мама великого бізнесу Олена і мама зірки Лілія. Всі учасниці першого тижня є матерями-одиначками, і кожна вважає себе найкращою. Але чи так це насправді?

У перший день учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-фітнес-тренерки Валерії, яка виховує свою доньку, як справжнього бійця, і змушує застеляти ліжко на час — за одну хвилину.

У 1 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Які учасниці змагатимуться за звання супермами цього тижня?

У яких жорстких умовах виховує свою дочку Лера?

Чому Лера з дочкою живе в будинку колишнього чоловіка?

Яка трагічна історія сталася з Лерою під час пандемії коронавірусу?

Video: «Супермама»-2 випуск 1 від 12.10.2020: Яка трагічна історія сталася з мамою-енерджайзером Лерою під час пандемії коронавірусу? Супермама 2 сезон 1 випуск: мама-енерджайзер Валерія, яка виховує свою 12-річну дочку, як в армії. Що їй порадить Дмитро Карпачов?

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