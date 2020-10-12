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«Супермама»-2 выпуск 1 от 12.10.2020: Какая трагическая история произошла с мамой-энерджайзером Лерой во время пандемии коронавируса?

12.10.2020

Сегодня, 12 октября, в 18:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четверка мам из Киева начнёт борьбу за заветное звание. На этой неделе  за победу будут сражаться: мама-энерджайзер, оперная дива, мама большого бизнеса и мама звезды. И первой конкуренток будет принимать мама-энерджайзер Валерия, которая воспитывает свою 12-летнюю дочь, как в армии. Но правильно ли это? И как прокомментирует такую позицию эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта Дмитрий Карпачев? Все подробности — в материале. 

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Сегодня состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супермама». В борьбе за заветное звание скрестят свои мечи мама-энерджайзер Валерия, оперная дива Алена, мама большого бизнеса Елена и мама звезды Лилия. Все участницы первой недели проекта воспитывают детей в одиночку, и каждая считает себя лучшей. Но так ли это?

В первый день участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-фитнес-тренера Валерии, которая воспитывает свою дочь, как настоящего бойца, и заставляет застилать кровать на время ― за одну минуту.  

супермама

В 1 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Какие участницы будут соревноваться за звание супермамы на этой неделе?
  • В каких жестких условиях воспитывает свою дочь Лера?
  • Почему Лера с дочерью живет в доме бывшего мужа?
  • Какая трагическая история произошла с Лерой во время пандемии коронавируса?

Video: «Супермама»-2 выпуск 1 от 12.10.2020: Какая трагическая история произошла с мамой-энерджайзером Лерой во время пандемии коронавируса?

Супермама 2 сезон 1 выпуск: мама-энерджайзер Валерия, которая воспитывает свою 12-летнюю дочь, как в армии. Что ей посоветует Дмитрий Карпачев?

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