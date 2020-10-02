Учасниця проєкту «Супермама» випустила кліп

Учасниця проєкту «Супермама» Юліана Купцова, відома як співачка KUPTSOVA, випустила кліп на ліричну композицію «Після всього». Детальніше читайте в матеріалі.

Більше на тему: Стала відома дата старту 2-го сезону проєкту «Супермама»

Вишукана учасниця 1 сезону психологічного проєкту «Супермама» Юліана Купцова випустила кліп на ліричну композицію «Після всього». Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Її пісня — це історія кохання двох сердець, які вже не разом, але все ще не можуть забути одне одного.

«Робота вийшла дуже світлою і емоційною, оскільки ми з Данилом Знам’янським, актором, що зіграв роль мого коханого, повністю перейнялися сюжетом кліпу і відчули всі емоції цієї любовної історії, — розповідає Юліана Купцова. — «Після всього» — це справжні і непідроблені почуття, які переживав кожен, хто колись втрачав кохану людину, шалено за нею сумував і не міг забути».

Читайте нас також у Viber і Telegram.